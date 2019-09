We blikken in De Boordradio terug op de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Tot grote vreugde van Italië won Ferrari voor het eerst sinds 2010 weer op het circuit. Voor Max Verstappen was het een weekend om snel te vergeten.

Nu er op Monza is gereden laat de Formule 1 Europa achter zich. Max Verstappen reed een inhaalrace, Vettel kreeg strafpunten voor een gevaarlijke actie, beide wagens van Mercedes wisten geen raad met Leclerc. En Leclerc zelf?Die is nu voor de tweede race op rij als eerste over de finish gekomen.

Je hoort Formule 1-experts Patrick Moeke, Joost Nederpelt en presentator Julien Dom.

