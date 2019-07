In De Boordradio bespreken we de spectaculaire Grand Prix van Duitsland waarin Max Verstappen er met de winst vandoor ging.

Na de race in Silverstone hadden we het in De Boordradio over "de ultieme reclame voor de Formule 1". De Hockenheimring bleek echter iedereens verwachtingen te overtreffen qua spektakel: regen, uitvallers, inhaalacties, chaos in de pitstraat. Vrijwel niemand kwam zonder kleerscheuren over de finish.

