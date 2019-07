In De Boordradio bespreken we de Grand Prix van Groot-Brittannië. Een race vol actie en daarmee de perfecte reclame voor de sport.

Valtteri Bottas probeerde Lewis Hamilton achter zich te houden, maar slaagde daar niet in door een safetycar. Max Verstappen was in gevecht met Charles Leclerc, Pierre Gasly wist Sebastian Vettel in te halen en uiteindelijk kwam het nog tot een harde botsing tussen Verstappen en Vettel. Deze Grand Prix had alles waar het team van De Boordradio weken om had gevraagd.

Je hoort Formule 1-experts Patrick Moeke, Bart van Dooijeweert, verslaggever Joost Nederpelt en presentator Daan Smink.

Je kunt je gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren.