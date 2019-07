In een nieuwe aflevering van De Boordradio bespreken we de spectaculaire Grand Prix van Oostenrijk, een race die de sport echt nodig had.

Max Verstappen kende een slechte start, maar de Nederland wist terug te komen in de race en na een veelbesproken inhaalactie op Charles Leclerc uiteindelijk zelfs te winnen. We nemen het uitgebreid door in De Boordradio.

Je hoort Formule 1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke, verslaggever Bart van Dooijeweert en presentator Daan Smink.

Je kunt je gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren.