We blikken in De Boordradio uitgebreid terug op een zeer spannende Grand Prix van Monaco, die toch weer Lewis Hamilton als winnaar kreeg. Max Verstappen maakte het de wereldkampioen ongelooflijk lastig, maar moest door een tijdstraf genoegen nemen met een vierde plaats.

Van spektakel was in het smalle Monaco wederom nauwelijks sprake, al deed Charles Leclerc in elk geval zijn best. Je hoort chef sport Daan Smink in gesprek met Formule 1-experts Joost Nederpelt en Bart van Dooijeweert.

