In De Boordradio blikken we terug op de duizendste Grand Prix uit de Formule 1-historie. Wordt Lewis Hamilton op deze manier zéér vroegtijdig wereldkampioen of is het nog veel te vroeg voor zulke conclusies? Hoe gaat Ferrari om met Sebastian Vettel en Charles Leclerc? En wat kunnen we eigenlijk zeggen over Max Verstappen en de wagens van Red Bull? Je hoort presentator Daan Smink in gesprek met Formule 1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke.

