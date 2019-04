Met Bahrein achter de rug zitten we twee races in het seizoen. In De Boordradio bespreken we de motorproblemen van Charles Leclerc bij Ferrari, de winst van Lewis Hamilton en ook Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly. Je hoort presentator Daan Smink in gesprek met Formule 1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke.

Je kunt je gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren.