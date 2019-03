We gaan los in De Boordradio nu de eerste race van het seizoen achter ons ligt. Max Verstappen had met de Honda-motor in zijn Red Bull geen betere seizoensstart kunnen wensen. Ook de coureurs van Mercedes lieten zien wat ze waard zijn op het circuit van Melbourne. Ferrari had een moeilijk begin, wat ging er fout bij de Italiaanse renstal? Je hoort presentator Julien Dom in gesprek met Formule 1-expert Patrick Moeke en vanuit Australië Formule 1-expert Joost Nederpelt.

