In deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Boordradio bespreken we de auto's die zijn gepresenteerd, de nieuwe coureurs in de Formule 1 en blikken we alvast vooruit op de testdagen in Barcelona. Je hoort presentator Julien Dom in gesprek met Formule 1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke.

