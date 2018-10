Max Verstappen eindigde zondag dankzij een knappe inhaalrace als tweede in de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Limburger hoefde alleen Kimi Räikkönen voor zich te dulden op het podium.

Lewis Hamilton eindigde na een vermakelijke race als derde en slaagde er nog niet in zijn vijfde wereldtitel veilig te stellen. Genoeg stof om over te praten in deze nieuwe podcast.

We blikken in De Boordradio uitgebreid terug op de race en geven antwoord op de vragen van NUjij'ers. Je hoort presentator Daan Smink en Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Bart van Dooijeweert.

Je kunt je gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je in een gedownloade podcastapp zoeken op NU.nl en deze vervolgens beluisteren. Of luister hierboven via SoundCloud.