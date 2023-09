Noppert klopt oude bekende Kist en grijpt eindzege Players Championship 22

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Danny Noppert heeft woensdag Players Championship 22 op zijn naam geschreven. De Fries rekende in een spannende finale af met landgenoot Christian Kist, een naam uit lang vervlogen dartstijden.

De 32-jarige Noppert en de vijf jaar oudere Kist gaven elkaar geen duimbreed toe in de Barnsley Metrodome. Na een zenuwslopende finale stond er 8-7 in het voordeel van de Fries op het bord.

Daarmee boekte Noppert zijn tweede toernooizege van het seizoen. Eerder was hij de beste op Players Championship 2. Vorig jaar beleefde Noppert het hoogtepunt van zijn carrière door het prestigieuze UK Open te winnen.

De naam Kist zal bij veel dartsliefhebbers een belletje doen rinkelen. In 2012 werd 'The Lipstick' verrassend wereldkampioen bij de BDO. Die oerbond van de dartssport genoot destijds nog het nodige aanzien, maar is inmiddels compleet overschaduwd door de PDC.