Van Gerwen maakt indruk met negendarter en titel in Amsterdam: 'Hij is bizar'

Nathan Aspinall is onder de indruk van de dartskwaliteiten van Michael van Gerwen. De Engelsman verloor zondag de finale van de World Series of Darts Finals in Amsterdam van 'Mighty Mike' met 11-4.

"Hij is bizar. Dat heb ik net ook tegen Michael zelf gezegd. Ik begrijp niet hoe hij dit voor elkaar krijgt", zegt de 32-jarige Aspinall op de site van dartsbond PDC. "Alle lof voor Michael. Die gast heeft zo veel energie. Zijn drang om altijd te winnen is buitengewoon."

De 34-jarige Van Gerwen eindigde in de finale op een gemiddelde van bijna 95 punten per drie pijlen, tegenover slechts 83,5 punten voor Aspinall. De Nederlander tikte in vorige rondes tegen Luke Humphries en Dimitri Van den Bergh ook al een goed niveau aan. Van Gerwen gooide tegen Humphries een negendarter.

"Ik ben trots dat ik weer een finale met Michael mocht spelen", vervolgt Aspinall. "Hij is de beste darter van mijn generatie. Het is een eer om dit podium met hem te delen. Ik ben blij dat hij voor zijn eigen publiek heeft gewonnen. Hij verdient het."

Van Gerwen: 'Nederlandse fans waren geweldig'

Van Gerwen is verheugd dat hij de Nederlandse dartsfans in AFAS Live heeft laten juichen. De drievoudig wereldkampioen won de World Series of Darts Finals eerder in 2015, 2016, 2017 en 2019.

"Ik wil altijd goed presteren, maar zeker voor een Nederlands publiek", zegt Van Gerwen. "Dit geeft me heel veel voldoening. Ik voelde de druk om voor eigen publiek goed te presteren, maar de fans hebben me geweldig gesteund."

"Zelfs Luke Humphries zei na onze halve finale dat het publiek geweldig was. Dat is mooi om te horen", besluit Van Gerwen. 'Mighty Mike' was in Amsterdam de opvolger van Gerwyn Price, die vorig jaar in de finale Dirk van Duijvenbode versloeg.