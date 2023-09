Danny Noppert boos op dartspubliek in Amsterdam: 'Ik had meer steun verwacht'

Danny Noppert baalt van het gebrek aan steun van de Nederlandse dartsfans tijdens zijn partij tegen Nathan Aspinall (6-3-nederlaag) in Amsterdam. Raymond van Barneveld genoot zaterdag juist van het publiek tijdens zijn knappe zege op wereldkampioen Michael Smith.

"Sta je voor eigen publiek te gooien, staan ze voor Aspinall zingen. Daar kon ik moeilijk mee omgaan. Ja, dat raakte me", zei Noppert tegen Viaplay na de verloren achtste finale van World Series of Darts Finals in AFAS Live.

"Het maakte me boos. Ze mogen wel voor Aspinall zijn, maar ik had meer steun verwacht. Ik heb meer support in Duitsland dan in Nederland. Ik vond het vreemd vanavond, maar het maakt mij verder ook niet uit. Het is wat het is en daar moet ik mee omgaan. Misschien ben ik wel geen publiekslieveling."

Noppert beseft dat hij soms ook veel steun geniet van dartsfans. "Ik heb inderdaad vaak genoeg dat het Nederlandse publiek wel achter mij staat, maar vandaag niet. Het lag ook aan mijn eigen spel. Ik was niet scherp genoeg. Aspinall is de terechte winnaar."

Van Barneveld geniet van sfeer

Van Barneveld liet het publiek even daarvoor nog juichen door verrassend af te rekenen met Smith. De vijfvoudig wereldkampioen brak de Engelsman in de voorlaatste leg met een 156-finish, waarna de Hagenaar het karwei afmaakte: 6-4.

"Wat een zaal, fantastisch", doelde Van Barneveld op de fans in AFAS Live. "Ik had mijn oordoppen in, omdat ik me wilde afsluiten van de buitenwereld. Je staat namelijk niet tegen de eerste de beste te spelen, maar tegen de wereldkampioen."

"Je moet het maar even doen. En als het dan toch lukt, mag je best trots op jezelf zijn", besloot Van Barneveld. De Nederlander neemt het zondagmiddag in de kwartfinales op tegen de Schot Peter Wright. Michael van Gerwen, de andere overgebleven Nederlander, speelt tegen de Belg Dimitri Van den Bergh.