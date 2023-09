Van Barneveld stunt tegen Smith in Amsterdam, ook Van Gerwen verder

Raymond van Barneveld heeft zaterdag voor een stunt gezorgd door in AFAS Live wereldkampioen Michael Smith te verslaan. De Nederlander won in Amsterdam met 6-4. Ook Michael van Gerwen is door naar de kwartfinales.

De 56-jarige Van Barneveld begon sterk en brak Smith meteen, maar de nummer één van de wereld sloeg onmiddellijk terug. Daarna ging het gelijk op, tot de laatste leg van de Engelsman. 'Barney' brak zijn opponent opnieuw en hengelde vervolgens de winst binnen.

Van Barneveld gooide per drie pijlen gemiddeld 94.15, terwijl Smith bleef steken op een gemiddelde van 92.36. De vijfvoudig wereldkampioen speelt in de volgende ronde tegen de Schot Peter Wright of Haupai Puha uit Nieuw-Zeeland.

Van Gerwen begon slecht in Amsterdam en moest de eerste drie legs aan O'Connor laten. Daarna rechtte de drievoudig wereldkampioen de rug en pakte zes van de laatste zeven legs.

'Mighty Mike' tikte een gemiddelde van 93.57 aan per drie pijlen, tegenover 91.65 voor O'Connor. Van Gerwen strijdt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen Dimitri Van den Bergh en Ricky Evans.

Titelhouder Gerwyn Price uit Wales is al uitgeschakeld. De nummer vier van de wereld verloor met 6-4 van de Engelsman Keegan Brown. Dirk van Duijvenbode, de andere finalist van vorig jaar, verloor eerder van Danny Noppert. Noppert verloor zaterdagavond van Nathan Aspinall: 6-3.