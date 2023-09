Van Barneveld en Noppert naar tweede ronde World Series Finals in Amsterdam

Raymond van Barneveld en Danny Noppert hebben zich vrijdagavond geplaatst voor de tweede ronde van de World Series of Darts Finals. Van Barneveld klopte in AFAS Live in Amsterdam Jeff Smith met 6-2, Noppert versloeg landgenoot Dirk van Duijvenbode met 6-4.

Van Barneveld pakte in het duel met Smith in de vijfde leg een belangrijke break en kwam zo op een 3-2-voorsprong. De Hagenaar won ook de drie legs erna. Overtuigend was het allerminst bij de 56-jarige Van Barneveld, die tot een gemiddelde van slechts 84,47 punten kwam.

De vijfvoudig wereldkampioen ontbrak de afgelopen drie jaar op het toernooi in Amsterdam. Hij treft zaterdag in de tweede ronde regerend wereldkampioen Michael Smith. Opvallend detail: bij uitschakeling vliegt Van Barneveld direct naar Cyprus, waar hij dinsdag gaat trouwen.

Noppert versloeg later op de avond Van Duijvenbode. In een duel van hoog niveau - beide spelers gooiden meer dan 100 punten per drie pijlen - zegevierde 'The Freeze' met 6-4. Noppert, de nummer negen van de wereld, gooide onder meer twee finishes van boven de honderd. In de tweede ronde treft de Fries de Engelsman Nathan Aspinall.

Michael van Gerwen gooit zaterdag voor het eerst. De Nederlander mocht, net als de andere spelers uit de top acht van de wereld, de eerste ronde overslaan. Van Gerwen won het toernooi al vier keer. De World Series of Darts Finals duurt tot en met zondag.