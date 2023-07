Ontketende Aspinall volgt Van Gerwen op als World Matchplay-winnaar

Delen via E-mail

Nathan Aspinall heeft zondag voor het eerst in zijn loopbaan de prestigieuze World Matchplay gewonnen. De Engelsman maakte in de finale gehakt van de Welshman Jonny Clayton: 18-6.

De 32-jarige Aspinall was ontketend in Blackpool: hij won bij een stand van 5-5 mede dankzij een 170-finish liefst elf legs op rij. Hij eindigde op een gemiddelde van ruim 96 (tegenover ruim 93 voor Clayton) en benutte bijna de helft van zijn dubbels.

Aspinall is met zijn titel de opvolger van Michael van Gerwen, die tijdens deze editie al in de openingsronde strandde. Van Gerwen won het toernooi vorig jaar voor de derde keer in zijn carrière.