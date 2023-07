Van Duijvenbode strandt na thriller als laatste Nederlander op World Matchplay

Dirk van Duijvenbode is er niet in geslaagd om de kwartfinales van de World Matchplay te halen. De 31-jarige Nederlander ging in Blackpool met 14-12 onderuit tegen Luke Humphries.

Van Duijvenbode kwam snel met 3-0 voor en stond bijna de hele partij op voorsprong. Zijn 28-jarige tegenstander nam pas bij 12-12 de leiding en sloeg daarna direct toe.

De darters ontliepen elkaar met een gemiddelde van 93,04 (Van Duijvenbode) en 94,67 (Humphries) niet veel. Ook de finishpercentages (42,86 procent voor Van Duijvenbode tegenover 40 procent voor Humphries) waren nagenoeg gelijk.

Met de uitschakeling van Van Duijvenbode zijn er geen Nederlanders meer over op de World Matchplay. Eerder strandden titelverdediger Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Danny Noppert al.

Dolan vernederd na zege op Van Gerwen

Van Gerwen werd zondag direct uitgeschakeld door Brendan Dolan. De 49-jarige Noord-Ier kreeg woensdag op zijn beurt een pak slaag van Damon Heta, die hem met 11-1 de baas was.

Heta kwam met 5-0 voor, waarna Dolan terugbrak en zijn enige leg in de partij pakte. Vervolgens imponeerde de Australiër met een finish van 150 en won hij ook de volgende vijf legs.