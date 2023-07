Dolan na zege op Van Gerwen vernederd in tweede ronde World Matchplay

Brendan Dolan heeft enkele dagen na zijn overwinning op Michael van Gerwen een pijnlijke nederlaag geleden op de World Matchplay in Blackpool. De Noord-Ier had woensdag geen schijn van kans tegen Damon Heta: 1-11.

In de eerste ronde was Dolan nog te sterk voor titelverdediger Van Gerwen. De nummer 27 van de wereld versloeg de Brabander zondag met 10-7.

Heta speelt in de kwartfinales mogelijk tegen Dirk van Duijvenbode. 'Aubergenius' neemt het later op de avond op tegen Luke Humphries.

Van Duijvenbode is de laatst overgebleven Nederlander in Blackpool. Voor Danny Noppert viel dinsdag het doek in de tweede ronde. Raymond van Barneveld werd een dag eerder in de openingsronde uitgeschakeld.