Noppert komt net tekort tegen Aspinall in achtste finales World Matchplay

Danny Noppert heeft zich net niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van de World Matchplay in Blackpool. De Fries ging dinsdag met 9-11 onderuit tegen Nathan Aspinall.

De 32-jarige Noppert hield aanvankelijk gelijke tred met Aspinall, maar kwam in de tiende leg met 4-6 achter. Vervolgens keek 'The Freeze' lang tegen een achterstand aan, maar in de achttiende leg trok hij de stand gelijk: 9-9.