Van Barneveld denkt na vroege exit aan pensioen: 'Waar doe ik het nog voor?'

Raymond van Barneveld overweegt na zijn vroege uitschakeling op de World Matchplay om te stoppen met darts. 'Barney', die voor het eerst in vijf jaar weer op het toernooi in Blackpool actief was, verloor in de openingsronde kansloos.

"Het was best emotioneel toen ik het podium opliep. Ik werd omarmd door het publiek. Maar ja, toen ik van het podium afliep was het weer gewoon nul", zei de 56-jarige Van Barneveld bij Viaplay. Even daarvoor had hij met 10-4 van Ryan Searle verloren.

"Het is fantastisch dat mensen achter me staan. Dat vind ik helemaal waanzinnig en top. Maar als ik niet win, terwijl ik werkelijk alles op alles zet om hier te staan, en ik ga dan weer met 10-4 zitten, komt dat aan als een bokshandschoen. Daar moeten we aan gaan werken."

"Misschien is het ook een moment dat ik bij mezelf moet gaan denken: is dit het wel waard? Je kan natuurlijk wel door blijven gaan, maar dan plaats je je weer voor een toernooi en ga je met 10-4 zitten. Waar doe je het dan voor?"

Van Barneveld stopte eind 2019 met darts, maar maakte twee jaar later zijn rentree als professioneel darter. Sindsdien bleven grote successen uit, al keerde de Hagenaar wel terug in de top dertig van de wereld. Begin deze maand was Van Barneveld nog verrassend te sterk voor Michael van Gerwen bij de European Darts Matchplay in het Duitse Trier.

Raymond van Barneveld maakte na vijf jaar zijn rentree op de World Matchplay. Foto: PDC Darts

'Waar doe ik het dan nog voor?'

Desondanks lijkt Van Barneveld het plezier in darts te zijn kwijtgeraakt. "Ik stel alles in het werk om hier te staan. Dat zijn vloertoernooien en Euro Tours. Je hebt geen idee hoeveel werk ik moet verzetten om hier uiteindelijk te staan. Dat kost enorm veel energie en tijd. Vliegen, reizen en auto", vervolgde Van Barneveld.

"Dan leef ik hier naar toe en ik voelde me ook echt waanzinnig. Maar dan loop ik tegen een ontzettend grote bokshandschoen van Ryan aan. Hij gooide fantastisch. Maar dat houdt ook in dat ik opnieuw moet beginnen voor het volgende jaar. En dan dan denk ik wel eens: waar doe ik het dan nog voor?"

Searle noteerde in de openingsronde tegen Van Barneveld een gemiddelde van 105,19 per drie pijlen, zijn hoogste moyenne ooit op een televisietoernooi. Van Barnveveld kon daar met een gemiddelde van 89,59 weinig tegenin brengen.

"Ik plaats me nu voor een televisietoernooi. Ik ben blij met alle support die ik krijg, blij met mijn sponsors. Maar ik moet het wel doen en ik moet het hier op het podium doen. Maar vanavond alle krediet voor Ryan. Ik kon niet heel veel meer doen dan dit."

De Engelsman Ryan Searle was met 10-4 te sterk voor Raymond van Barneveld. Foto: PDC Darts

'Ik had nog nooit zo goed ingegooid'

Van Barneveld had voorafgaand aan de wedstrijd nog veel vertrouwen in een goede uitkomst. "Het gekke is, ik stond alles te raken op het ingooibord. 140, 180. Ik zei nog tegen mijn coach: ik geloof niet dat ik ooit zo goed heb ingegooid op een ingooibaan. Maar wat zegt dat? Helemaal niets."

Door de uitschakeling van de vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag zijn er nog twee Nederlanders over op het toernooi in Blackpool. Dirk van Duijvenbode (12-10-winst op Kim Huybrechts) en Danny Noppert (10-8-winst op Martin Schindler) slaagden er wél in om een ronde verder te komen. Titelverdediger Michael van Gerwen werd zondag verrassend uitgeschakeld door Brendan Dolan.

De World Matchplay wordt na het WK gezien als een van de belangrijkste toernooien van het jaar. Voor de winnaar ligt een bedrag van 200.000 pond (ruim 230.000 euro) klaar.