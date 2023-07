Van Barneveld verliest van Searle en is snel klaar bij rentree op World Matchplay

Delen via E-mail

Raymond van Barneveld heeft maandag bij zijn rentree maandag op de World Matchplay niet kunnen winnen. 'Barney', die voor het eerst sinds 2018 bij het toernooi in Blackpool actief was, verloor met 10-4 van Ryan Searle.

De 56-jarige Van Barneveld, verliezend finalist in 2010, begon moeizaam aan zijn partij en keek na zes legs tegen een 5-1-achterstand aan. Die marge bleek te groot om nog goed te maken voor de vijfvoudig wereldkampioen.

Dat kwam ook doordat Searle, de nummer vijftien van de PDC Order of Merit, met een gemiddelde van 105,19 per drie pijlen zijn beste moyenne ooit op een major-toernooi noteerde. Van Barneveld, de nummer dertig van de wereld, bleef daar met een gemiddelde van 89,59 ver van verwijderd.

Door de uitschakeling van Van Barneveld zijn er nog twee Nederlanders over op het toernooi in Blackpool. Dirk van Duijvenbode (12-10-winst op Kim Huybrechts) en Danny Noppert (10-8-winst op Martin Schindler) slaagden er wél in om een ronde verder te komen. Titelverdediger Michael van Gerwen werd zondag verrassend uitgeschakeld door Brendan Dolan.