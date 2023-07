Titelverdediger Van Gerwen direct uitgeschakeld op World Matchplay

Michael van Gerwen is zondag direct uitgeschakeld op de World Matchplay in Blackpool. De drievoudig wereldkampioen was in zijn eerste partij niet opgewassen tegen Brendan Dolan en verloor met 10-7.

Bij een 5-2-achterstand schakelde Van Gerwen een tandje bij en kwam hij terug tot 5-5, maar die opleving bleek niet genoeg. Zijn gemiddelde lag iets hoger dan dat van Dolan (98,98 om 95,50), maar zijn finishpercentage was lager: 38,89 om 37,04 procent.

De nederlaag is een tegenvaller voor Van Gerwen, nadat hij een week geleden nog de Poland Darts Masters had gewonnen. Het was zijn eerste optreden na een eerste ingreep aan zijn gebit, waar hij nog flink last van heeft.

Van Gerwen is drievoudig winnaar van de World Matchplay. Hij won het prestigieuze toernooi in 2015, 2016 en vorig jaar. In 2014 moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Phil Taylor.

Eerder op de dag haalden Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode wél de achtste finales. Noppert versloeg Martin Schindler met 10-8 en Van Duijvenbode was nipt te sterk voor Kim Huybrechts: 12-10.

Raymond van Barneveld is de vierde Nederlandse deelnemer in Blackpool. De vijfvoudig wereldkampioen staat maandagavond in de openingsronde tegenover de Engelsman Ryan Searle.

