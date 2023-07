Van Gerwen na operatie toch oppermachtig in Polen: 'Zware weken achter de rug'

Michael van Gerwen was even bang dat zijn prestaties zouden tegenvallen door verschillende tandheelkundige ingrepen, maar de drievoudig wereldkampioen liet zaterdag 'gewoon' zijn klasse zien. Hij schreef met een fraai gemiddelde de Poland Darts Masters op zijn naam.

Van Gerwen maakte al het hele toernooi indruk en deed er in de finale tegen Dimitri Van den Bergh een schepje bovenop. De Nederlander won met een gemiddelde van 113,22 per drie pijlen, het hoogste gemiddelde ooit in een World Series-finale.

"Dimitri speelde goed in de finale, maar ik denk dat ik dit weekend niet te stoppen was", reageerde Van Gerwen. Eerder in het toernooi had hij ook Luke Humphries en Michael Smith al met voortreffelijke gemiddeldes naar huis gestuurd.

Het succes is voor Van Gerwen een onverwachte opsteker, omdat hij vorige week nog vertelde dat hij vreesde voor mindere resultaten. De Brabander ging recent al onder het mes en moet zich vaker laten opereren. Ook krijgt hij een beugel aangemeten.

De 34-jarige Van Gerwen blikt terug op "hele zware" weken. "Maar je moet opstaan ​​en je moet vechten. Ik zeg altijd dat als ik ergens aan meedoe, dat ik het wil winnen ook. Dit voelt geweldig."

De Poland Darts Masters stond voor het eerst op de dartskalender. Het toernooi maakt deel uit van de World Series of Darts, dat uit zeven evenementen bestaat. In september is de finale van het toernooi in AFAS Live in Amsterdam.

