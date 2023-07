Van Gerwen verovert met indrukwekkend gemiddelde titel in Polen

Michael van Gerwen heeft zaterdag de Poland Darts Masters op zijn naam geschreven. De Brabander was in de finale in Warschau met 8-3 te sterk voor Dimitri Van den Bergh.

De 34-jarige Van Gerwen werd in de openingsleg nog gebroken, maar herstelde zich meteen. Via een finish van 91 liep 'Mighty Mike' uit naar 3-1.

Van den Bergh brak nog terug, maar Van Gerwen kwam vervolgens met 5-2 voor. Die voorsprong gaf de Nederlander niet meer weg. Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van 113,22 per drie pijlen, tegenover 101,07 voor Van den Bergh.

Eerder op de dag rekende Van Gerwen eenvoudig af met Luke Humphries en Michael Smith. Met een fraai gemiddelde van 109,69 klopte hij de Engelsman met 6-2. Humphries won een week geleden nog de European Darts Matchplay. Vervolgens klopte Van Gerwen Smith in een herhaling van de WK-finale met 7-3.

Wereldkampioen Smith schakelde in de kwartfinales nog Danny Noppert uit: 6-4. De Fries gaf een 4-2-voorsprong weg en liet een veel hoger gemiddelde noteren dan Smith: 103,36 tegenover 97,43.

Voor Danny Noppert viel het doek in de kwartfinales. Foto: PDC

Van Gerwen krijgt binnenkort beugel en moet vaker onder het mes

Vorige maand veroverde Van Gerwen ook al de titel bij de US Darts Masters in New York. Enkele weken eerder schreef de drievoudig wereldkampioen de Premier League of Darts op zijn naam.

Voor Van Gerwen zijn de zeges in Polen een opsteker. De nummer drie van de wereld moest onlangs onder het mes voor een tandheelkundige ingreep. Hij krijgt binnenkort een beugel aangemeten, waarna er nog meer operaties volgen. Van Gerwen zei te hopen dat zijn prestaties er niet onder lijden.