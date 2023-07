Van Gerwen plaatst zich met fraai gemiddelde voor halve finales in Polen

Michael van Gerwen heeft zich zaterdag overtuigend geplaatst voor de halve finales van de Poland Darts Masters. De Brabander was bij de laatste acht in Warschau met 6-2 te sterk voor Luke Humphries.

In de halve eindstrijd neemt Van Gerwen het op tegen Smith, een herhaling van de WK-finale. Wereldkampioen Smith schakelde in de kwartfinales Danny Noppert uit: 6-4. De Fries gaf een 4-2-voorsprong weg en liet een veel hoger gemiddelde per drie pijlen noteren dan Smith: 103,36 tegenover 97,43.

Van Gerwen begon de Poland Darts Masters vrijdag met een overwinning op Adam Gawlas. De drievoudig wereldkampioen was met 6-3 te sterk voor de Tsjech. Humphries won een week geleden de European Darts Matchplay. De Engelsman overleefde toen vier matchdarts in de finale tegen Dirk van Duijvenbode.

De Poland Darts Masters staat voor het eerst op de dartskalender. Het toernooi maakt deel uit van de World Series of Darts, dat uit zeven evenementen bestaat. In september is de finale van de World Series of Darts in AFAS Live in Amsterdam.