Van Gerwen richt zich na vervelende operatie op met overtuigende zege in Polen

Michael van Gerwen is vrijdag overtuigend begonnen aan de Poland Darts Masters. De Nederlandse nummer drie van de wereld won met 6-3 van de Tsjech Adam Gawlas en deed voor het eerst sinds zijn tandoperatie van zich spreken.

Van Gerwen gaf zijn tegenstander nog even het idee dat er iets te halen viel in de Arena COS Torwar in Warschau. De Tsjechische nummer 49 van de wereld nam zelfs een 1-3-voorsprong, maar moest toen vijf legs op rij inleveren.

Uiteindelijk noteerde Van Gerwen een prima gemiddelde van 98,48 per drie pijlen. Het finishpercentage van de 34-jarige Brabander schurkte tegen de 50 aan.

Voor Van Gerwen is de zege een opsteker. De drievoudig wereldkampioen moest onlangs onder het mes voor een tandheelkundige ingreep. Hij krijgt binnenkort een beugel aangemeten, waarna er nog meer operaties volgen. Van Gerwen zei te hopen dat zijn prestaties er niet onder lijden.

Dat leek wel het geval, want Van Gerwen verloor zaterdag bij zijn rentree in het Duitse Trier van Raymond van Barneveld. Zes dagen later heeft de Vlijmenaar de smaak dus weer te pakken. Zaterdag treedt hij in de kwartfinales aan tegen Luke Humphries.