Van Duijvenbode mist matchdarts en grijpt net naast titel op European Matchplay

Dirk van Duijvenbode heeft zondag net naast de titel gegrepen op de European Darts Matchplay in het Duitse Trier. De Nederlander miste de finale tegen Luke Humphries vier matchdarts en verloor met 7-8.

De partij tussen de 31-jarige Van Duijvenbode en Humphries ging lange tijd gelijk op, totdat 'Aubergenius' in de elfde leg een break voorsprong nam. Hij liep uit naar 7-5 en had dus nog één leg nodig voor de titel.

Van Duijvenbode kreeg in de veertiende leg twee matchdarts, maar liet die liggen. Cullen trok de stand vervolgens gelijk en miste in de beslissende leg drie pijlen op dubbel tien. De Nederlander liet ook twee kansen op dubbel twintig onbenut, waarna de Engelsman het wel afmaakte met dubbel tien.

Eerder op de dag was Van Duijvenbode wel in een thriller te sterk voor Joe Cullen: 7-6. In de kwartfinales versloeg de nummer elf van de wereld wereldkampioen Michael Smith met 6-4.