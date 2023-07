Van Duijvenbode in thriller naar finale in Duitsland, Van Barneveld strandt

Dirk van Duijvenbode heeft zondag de finale van de European Darts Matchplay in het Duitse Trier bereikt. De Nederlander versloeg Joe Cullen in een thriller: 7-6. Raymond van Barneveld strandde in de kwartfinales.

De 31-jarige Van Duijvenbode kwam vroeg in zijn partij tegen Cullen een break achter. 'Aubergenius' repareerde die achterstand meteen en liep vervolgens uit naar 5-2.

Van Duijvenbode leek op weg naar een eenvoudige zege, maar Cullen knokte zich terug tot 6-6. In de beslissende leg maakte de nummer elf van de wereld, die een gemiddelde van 93,26 per drie pijlen gooide, het alsnog af met een finish van 78.

Eerder op de dag rekende Van Duijvenbode af met Michael Smith. Hij klopte de wereldkampioen in de kwartfinales met 6-4.

In de finale neemt Van Duijvenbode het later op de avond op tegen Luke Humphries. De Engelsman klopte zijn landgenoot James Wade in de halve eindstrijd met 7-5.

Van Barneveld strandt in kwartfinales

De 56-jarige Van Barneveld ging in de kwartfinales met 4-6 onderuit tegen Cullen. De vijfvoudig wereldkampioen, die een gemiddelde van 89,18 noteerde, liet het vooral liggen op zijn dubbels. Hij benutte slechts vier van zijn tien kansen.

'Barney' kwam met 0-2 achter, maar knokte zich meteen terug. Vervolgens werkte de nummer 31 van de wereld een nieuwe break achterstand met een fraaie finish van 124. Cullen nam daarna en 5-4-voorsprong en gaf de zege niet meer uit handen.

Zaterdag zorgde Van Barneveld in de tweede ronde nog voor een stunt door Michael van Gerwen te verslaan. Een dag later rekende hij af met Ryan Searle.