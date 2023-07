Van Barneveld mist halve finales in Duitsland, Van Duijvenbode klopt Smith

Delen via E-mail

Raymond van Barneveld heeft zich zondag niet weten te plaatsen voor de halve finales van de European Darts Matchplay. De Hagenaar verloor bij de laatste acht in het Duitse Trier van Joe Cullen. Dirk van Duijvenbode klopte wereldkampioen Michael Smith.

Van Barneveld gooide een gemiddelde van 89,18 per drie pijlen. Cullen, de nummer veertien van de wereld, stelde daar een moyenne van 92,54 tegenover.

Zaterdag zorgde Van Barneveld in de tweede ronde nog voor een stunt door Michael van Gerwen te verslaan. Een dag later rekende hij af met Ryan Searle.

Van Duijvenbode plaatste zich wel voor de halve finales in Trier. 'Aubergenius', die een gemiddelde van 95,31 noteerde, klopte Smith met 6-4 en staat bij de laatste vier tegenover Cullen.

Met Gian van Veen is er nog een Nederlander actief in het toernooi. Hij treft in de kwartfinales James Wade.