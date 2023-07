Van Barneveld wint thriller en is kwartfinalist na eerdere stunt tegen Van Gerwen

Raymond van Barneveld heeft zich zondag geplaatst voor de kwartfinales van de European Darts Matchplay in het Duitse Trier. 'Barney' was in een enerverend duel met 6-5 te sterk voor de Engelman Ryan Searle.

Van Barneveld zorgde zaterdag voor een daverende verrassing door Michael van Gerwen met 6-3 te kloppen. Met Searle trof de vijfvoudig wereldkampioen weer een geduchte tegenstander. De laatste vijf onderlinge confrontaties werden allemaal gewonnen door 'Heavy Metal'.

In de eerste leg kreeg Van Barneveld direct de kans om zijn tegenstander te breaken, maar hij verzuimde een pijl op de dubbel 16 te verzilveren. In de derde leg liet de Haagse darter het publiek in de Arena Trier ontploffen door een 170-finish te noteren. Daarmee pakte Van Barneveld voor het eerst de leiding in de wedstrijd: 2-1.

Die voorsprong was van korte duur. Searle leek op weg naar een overwinning, toen hij onder meer via een 167-finish op 3-5 kwam. Van Barneveld kwam knap terug tot 5-5. Nadat de Engelsman vier matchdarts onbenut had gelaten, was het bij de derde poging van Van Barneveld wél raak: 6-5.

1:15 Afspelen knop Van Barneveld gooit maximale 170-finish uit

Emotionele Van Barneveld

"Ik ben een beetje emotioneel nu", reageerde Van Barneveld direct na afloop van de wedstrijd op het podium. "Ryan speelde zó goed. Ik dacht: stop, alsjeblieft. Ik mis één matchdart en toen dacht ik: Oh, nee... Daar gaan we weer."

Dat Van Barneveld het duel toch naar zich toetrok, zorgt voor opluchting. "Ik ben extreem blij met mijn spel op dit moment", vervolgt de darter die bijna een gemiddelde van 100 gooide. "Ik geef nooit op. Je ziet dat als je nooit opgeeft, je alles kunt doen wat je wil."

Het onvoorspelbare karakter van de sport blijft Van Barneveld verbazen. "Darts is darts. Ik ben nu 56 en ik speel het al 39 jaar, maar eigenlijk kan ik het spel niet. Ik begrijp nog steeds niet hoe de dingen gaan. Je kan alleen je best doen. En dat heb ik gedaan."