Van Barneveld zorgt voor sensatie met zege op Van Gerwen in spektakelstuk

Raymond van Barneveld heeft zaterdag voor een sensatie gezorgd bij de European Darts Matchplay in het Duitse Trier. De vijfvoudig wereldkampioen rekende in een ware thriller af met zijn landgenoot Michael van Gerwen: 6-3.

Zo boekte Van Barneveld zijn eerste zege op Van Gerwen in ruim vijf jaar tijd. De laatste overwinning van de Hagenaar op de Brabander was in april 2018, tijdens een speelronde in de Premier League in Rotterdam.