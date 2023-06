Huybrechts en Van den Bergh blijven zonder titel met België na rumoerig toernooi

Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh kunnen met België de eindzege in de World Cup of Darts vergeten. Na een rumoerig toernooi gingen de twee in de halve finales onderuit tegen de Welshmen Gerwyn Price en Jonny Clayton: 8-7.

België keek in Frankfurt al snel tegen een break achterstand aan, maar in de slotfase repareerden Huybrechts en Van den Bergh de schade. De Belgen kwamen terug tot 6-6, waarna een zenuwslopende apotheose volgde.

Clayton sleepte uiteindelijk de zege binnen voor Wales. De Premier League-winnaar van 2021 gooide een finish van 100 uit. Op de eerste wedstrijdpijl was het raak voor de Welshmen, die later op de avond in de finale tegen Schotland spelen. Peter Wright en Gary Anderson versloegen de Duitsers Gabriel Clemens en Martin Schindler in de andere halve eindstrijd met 8-5.

Voor Huybrechts en Van den Bergh komt er zo een einde aan een rumoerig toernooi. De twee waren in de aanloop en tijdens de World Cup verwikkeld in een ruzie. In de eerste partij tegen Finland negeerden ze elkaar volledig.

Na afloop van die wedstrijd gaven Huybrechts en Van den Bergh toe dat ze problemen met elkaar hebben, zonder te zeggen wat die precies zijn. Ze benadrukten dat hun conflict geen obstakel vormde bij de World Cup.

Dat bleek ook wel tijdens het verdere verloop van het toernooi. Huybrechts en Van den Bergh versloegen onder onder anderen de Nederlanders Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode op weg naar de halve finales. Zo moet Nederland nog minimaal een jaar wachten op een nieuwe titel, na de laatste eindzege in 2018.

