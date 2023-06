Noppert en Van Duijvenbode verrassend onderuit tegen veelbesproken Belgen

Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zijn zaterdag verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van de World Cup of Darts. De Nederlanders verloren in Hamburg van de veelbesproken Belgen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts: 8-7.

Nederland en België deden lange tijd weinig voor elkaar onder. In het tweede gedeelte van de wedstrijd pakte België een 7-5-voorsprong, maar Van Duijvenbode en Noppert dwongen een beslissende leg af. Daarin waren Huybrechts en Van den Bergh het sterkst. België noteerde een gemiddelde van 93,20 per drie pijlen. Nederland, dat als derde was geplaatst en daardoor de groepsfase mocht overslaan, zette daar een gemiddelde van 92,13 tegenover.

Van den Bergh en Huybrechts waren de afgelopen dagen het onderwerp van gesprek bij het toernooi in Duitsland. De Belgische topdarters hebben ruzie en gunden elkaar tijdens hun eerste partij tegen Finland (4-0-winst) geen blik waardig. Voorafgaand aan hun wedstrijd tegen China (4-3) vertelden Huybrechts en Van den Bergh dat ze hun geschillen tijdelijk aan de kant hadden gezet.

In de kwartfinales nemen Van den Bergh en Huybrechts het zondag op tegen titelverdediger Australië. Voor team 'Down Under' komen Damon Heta en Simon Whitlock in actie.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Michael van Gerwen dit weekend voor Nederland zou spelen, maar 'Mighty Mike' heeft nog te veel last van een behandeling aan zijn gebit. Van Duijvenbode is daarom zijn vervanger.