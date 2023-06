Huybrechts en Van Den Bergh leggen ruzie voorlopig bij en winnen van China

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts hebben de strijdbijl voorlopig begraven. Donderdag gunden ze elkaar bij de World Cup Darts geen blik waardig en achteraf erkenden ze problemen te hebben. Na de zege op China op vrijdag hebben de Belgen gezegd voorlopig samen verder te gaan.

"We hebben gesproken over onze meningsverschillen. Sommige dingen hebben meer tijd nodig, maar desondanks zijn we enorm gemotiveerd om hier een als een team te winnen", stond in een verklaring.

Van den Bergh en Huybrechts vertelden in het interview na afloop van de wedstrijd tegen China geschrokken te zijn van de reacties op hun ruzie. "Dat sloeg in als een bom. We moeten hier nu bovenstaan en resultaat neerzetten voor de mensen thuis. Het is nu even stroef en dat gaat gevolgen hebben, maar niet op dit toernooi."