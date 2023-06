Belgische teamgenoten negeren elkaar compleet bij zege op World Cup of Darts

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts gunden elkaar donderdagavond geen blik waardig bij de World Cup of Darts. Het duo erkende na afloop van hun zege op Finland dat het niet botert tussen hen.

Van den Bergh en Huybrechts hadden geen kind aan Marko Kantele en Paavo Myller en wonnen met 4-0 in Frankfurt. Opvallend was dat de Belgen tijdens de eerste groepswedstrijd nauwelijks met elkaar communiceerden.

"Het is niet gelukt om de problemen uit te praten. Ik heb geprobeerd het uit te praten, maar dat is niet gelukt", zei Huybrechts na afloop tegen Belgische media. Het is niet duidelijk waar de twee ruzie over hebben.

"Het maakt verder ook niet uit. We zijn hier om ons land te vertegenwoordigen en we gaan ons best doen", besloot Huybrechts.

Ook Van den Bergh ziet het conflict niet als groot obstakel. "We staan er om ons werk te doen. Ieder zijn eigen mening, toch?", zei hij tegen Viaplay. "Hij doet zijn ding en ik doe mijn ding. We moeten gewoon ons ding doen om samen het einddoel te halen. En dat hebben we gedaan."

Het Nederlandse duo Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode komt later in actie op de World Cup of Darts. Nederland behoort tot de vier beste landen en mag de groepsfase overslaan. Michael van Gerwen mist het toernooi door een tandheelkundige ingreep.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.