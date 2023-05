Hoewel Michael van Gerwen donderdagavond historie schreef door voor de zevende keer in zijn loopbaan de Premier League te winnen, was 'Mighty Mike' zelf helemaal niet bezig met dat record. De Nederlander was vooral blij dat hij weer een groot toernooi had gewonnen.

"Dat record? Het interesseert me echt helemaal niks." De 34-jarige Van Gerwen had net tegenover Britse media een aantal sociaal wenselijke antwoorden gegeven toen hij een handjevol Nederlandse journalisten te woord stond. "Het is leuk, maar records zijn er om verbroken te worden", zei hij.

"Sommige mensen maken er een dingetje van, snap je? Dat staat me altijd een beetje tegen. Wat heeft het voor nut? Het brengt alleen maar extra druk met zich mee als je je daarmee bezig gaat houden. Het heeft voor mij geen meerwaarde."

Maar het was niet voor niets dat voornamelijk de Britse media het record van Van Gerwen uitlichtten. Tot donderdagavond stond de Nederlander op gelijke hoogte met dartstlegende Phil Taylor, die tussen 2005 en 2012 zes keer de prestigieuze dartscompetitie op zijn naam schreef.

Van Gerwen passeerde Taylor door in de finale van de Premier League met 11-5 te winnen van Gerwyn Price. Eerder op de avond had hij ook al afgerekend met regerend wereldkampioen Michael Smith (10-8).

Van Gerwen laat niets heel van Price

Van Gerwen speelde donderdagavond in de O2 Arena met zijn tegenstanders zoals hij dat ook deed in zijn hoogtijdagen. Price, die door de bookmakers en ook door Van Gerwen als de favoriet werd gezien, had al snel in de gaten dat hij van een koude kermis thuis zou komen.

"In een bepaalde leg stond Gerwyn op een 170-finish, maar toen gooide hij hem niet uit. Ik gooide in de beurt daarna mijn eerste twee pijlen in de triple-20 en mijn derde pijl in de bull's eye. 170 dus. Ik was nog niet uit, maar op dat moment dacht ik wel; nu heb ik je."

De buitenwacht twijfelde misschien aan Van Gerwen, maar Van Gerwen twijfelde als vanouds nooit aan zichzelf. Ook niet nadat hij zich een week geleden had teruggetrokken met een schouderblessure van de laatste Premier League-speelronde in het Schotse Aberdeen. Tegelijkertijd stak Price in de vorm van zijn leven.

"Natuurlijk voel ik druk", zei Van Gerwen daarover. "Maar dat ik het juist op zo'n moment kan laten zien geeft ontzettend veel voldoening. Mensen zeggen dat ik in een mindere vorm ben, maar ik heb dit jaar verschillende finales gehaald en toernooien gewonnen. Dus zo slecht was het allemaal niet."

Van Gerwen kreeg in de aanloop naar de play-offs veel vragen over zijn blessure, maar benadrukte dat hij topfit was. "Anders kon ik net zo goed niet zo spelen."

'Wat ik met het geld ga doen? Geen idee'

Door zijn overwinning in de Premier League kon Van Gerwen ruim 300.000 euro aan prijzengeld bijschrijven. De drievoudig wereldkampioen heeft nog geen idee wat hij met dat geld gaat doen. "Allereerst moet ik natuurlijk de helft afdragen aan de Belastingdienst", zei Van Gerwen met een grijns.

"Mijn manager moet natuurlijk ook een percentage hebben. En dan blijft er nog maar een klein beetje over.... Maar nee, alle gekheid op een stokje: als je goed gooit word je beloond. Tegelijkertijd weten mensen die mij kennen dat ik er niks om geef. Omdat ik dit soort trofeeën win, komt de rest vanzelf."