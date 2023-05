Van Gerwen wint Premier League vanuit underdogrol: 'Vandaag absoluut de beste'

Michael van Gerwen is van mening dat hij donderdagavond bij de ontknoping van de Premier League precies op het juiste moment heeft gepiekt. De Brabander werd op voorhand als underdog gezien, maar won zijn zevende titel op oppermachtige wijze.

"Het is geweldig om hier onder deze omstandigheden te winnen", zei Van Gerwen na de prijsuitreiking tegen Viaplay. "We weten allemaal dat ik niet de favoriet was toen ik hier begon. Toch heb ik vandaag laten zien dat ik absoluut de beste was."

De aanloop naar de finaleavond van de Premier League verliep moeizaam. Van Gerwen kampte met klachten aan zijn schouder, terwijl zijn tegenstanders Gerwyn Price en Michael Smith de afgelopen weken de zeges aan elkaar regen.

"Ik heb gewoon twee fantastische wedstrijden gespeeld tegen twee jongens die uitzonderlijk in vorm zijn", stelde Van Gerwen. "Zij deden de laatste weken haast niet anders dan winnen. Maar dit zijn de avonden waarop je moet toeslaan en ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan."

Van Gerwen nu alleen recordhouder: 'Dat wist ik'

Van Gerwen veroverde in Londen zijn zevende Premier League-titel, maar toch deed het hem veel. "Ik ben iets van zestien à zeventien weken per jaar van huis voor alleen al deze Premier League", zei hij. "Als je dan het toernooi wint, is het heel mooi."

Met zeven titels is Van Gerwen nu recordhouder van het toernooi. Tot donderdag deelde de Brabander, die in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 ook al de beste was, het record met Phil Taylor. "Dat wist ik", antwoordde Van Gerwen gevat.