Van Gerwen wint Premier League vanuit underdogrol: 'Absoluut de beste'

Michael van Gerwen is van mening dat hij donderdagavond bij de ontknoping van de Premier League precies op het juiste moment heeft gepiekt. De Brabander werd op voorhand als underdog gezien, maar won zijn zevende titel op oppermachtige wijze.

"Het is geweldig om hier onder deze omstandigheden te winnen", zei Van Gerwen na de prijsuitreiking tegen Viaplay. "We weten allemaal dat ik niet de favoriet was toen ik hier begon. Toch heb ik vandaag laten zien dat ik absoluut de beste was."