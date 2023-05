Van Gerwen schrijft dartsgeschiedenis met zevende eindzege in Premier League

Michael van Gerwen heeft donderdag in Londen geschiedenis geschreven door voor de zevende keer de Premier League te winnen. De Nederlander, die in de finale met 11-5 te sterk was voor Gerwyn Price, is de eerste darter die dat voor elkaar heeft gekregen.

Price en Van Gerwen maakten er in de 02 Arena een fraai dartsgevecht van. Het kantelpunt kwam in de zesde leg, toen de drievoudig wereldkampioen een 170-finish uitgooide. Daardoor kwam Van Gerwen op een 4-2-voorsprong.

Met een 128-finish brak Van Gerwen Price in de achtste leg wederom (8-4), waarna hij zijn vier legs marge niet meer uit handen gaf. Van Gerwen noteerde een indrukwekkend gemiddelde van 105,43 per drie pijlen. Price kon daar met een gemiddelde van 99,5 niet tegenop.

De 38-jarige Price was op voorhand juist de te kloppen man in de Engelse hoofdstad. De Welshman was in de reguliere competitie met afstand bovenaan geëindigd. Eerder op de avond had hij in de halve finales met 10-2 gehakt gemaakt van zijn landgenoot Jonny Clayton.

Van Gerwen had in de halve finales in een spannende wedstrijd met 10-8 gewonnen van Michael Smith. Die wedstrijd was een herhaling van de WK-finale eerder dit jaar. Smith was toen juist nipt te sterk voor de drievoudig wereldkampioen.

Michael van Gerwen was in de halve finales te sterk voor Michael Smith. Foto: PDC

Van Gerwen was samen met Taylor al recordhouder

Van Gerwen was tot donderdagavond samen met Phil Taylor al recordhouder wat betreft eindzeges in de Premier League. De Engelse dartslegende won de Premier League tussen 2005 en 2012 ook zes keer.

Dankzij zijn overwinning is Van Gerwen 275.000 pond (ruim 317.000 euro) rijker. Voor Van Gerwen is zijn winst in de Premier League zijn eerste majortitel van het jaar. In november vorig jaar won hij bij de Players Championship Finals zijn laatste grote televisietoernooi.