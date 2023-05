Van Gerwen als outsider op recordjacht in Premier League-play-offs

Michael van Gerwen gaat donderdagavond als outsider op recordjacht in de play-offs van de Premier League Darts. De Nederlander kan het toernooi als eerste darter zeven keer winnen. Maar door een lichte blessure en een in vorm verkerende Gerwyn Price begint Van Gerwen niet als favoriet aan de eindstrijd.

De schrik sloeg de 34-jarige Van Gerwen vorige week donderdag om het hart, toen hij bij de Premier League-speelronde in het Schotse Aberdeen een steek in zijn schouder voelde. De Brabander had nog wel gewonnen van Chris Dobey, maar trok zich terug voor zijn partij met Dimitri Van den Bergh.

"Het is iets kleins, maar ik heb er wel last van met spelen. Dus deze beslissing was vooral uit voorzorg. Volgende week ben ik er zeker bij, al moet ik op krukken komen", zei hij.

Van Gerwen liet een demonstratietoernooi een dag later aan zich voorbijgaan, maar speelde op de Pro Tour in het weekend wel twee Players Championships. Zaterdag strandde hij al in de eerste ronde, zondag waren de achtste finales zijn eindstation.

Van Gerwen boekte vorig jaar zesde Premier League-zege

Van Gerwen won vorig jaar de Premier League voor de zesde keer door Joe Cullen in een zinderende finale in Berlijn met 11-10 te verslaan. De drievoudig wereldkampioen overleefde in de eindstrijd een matchdart.

Daardoor kwam Van Gerwen op gelijke hoogte met Phil Taylor. De Engelse dartslegende won de Premier League tussen 2005 en 2012 ook zes keer. Zowel Van Gerwen als Taylor deed acht keer mee aan de play-offs.

Van Gerwen begint zijn jacht op titelprolongatie met een halve finale tegen Michael Smith. Dat is een herhaling van de WK-finale eerder dit jaar. In een spannende wedstrijd was Smith toen nipt te sterk.

Eindstand reguliere competitie Premier League 1. Gerwyn Price - 39 punten

2. Michael Smith - 33

3. Michael van Gerwen - 33

4. Jonny Clayton - 24

5. Nathan Aspinall - 24

6. Dimitri Van den Bergh - 16

7. Chris Dobey - 14

8. Peter Wright - 9

Play-off-debutant Price de te kloppen man

Niet Van Gerwen of wereldkampioen Smith, maar Price is donderdag de te kloppen man. Hoewel de 38-jarige Welshman al jaren een gevestigde naam in het mondiale darts is, debuteert hij donderdagavond in de play-offs van het prestigieuze toernooi.

Price deed dit jaar voor de vijfde keer mee aan de dartscompetitie, maar nog nooit eindigde hij bij de beste vier. Onderweg naar Londen verkeert Price in de vorm van zijn leven. De wereldkampioen van twee jaar geleden won de European Darts Open en de International Darts Open op de Europese Tour. Bij de Bahrain Darts Masters en de Nordic Darts Masters haalde Price begin dit jaar de finale.

In de reguliere competitie van de Premier League eindigde Price bovenaan. Hij schreef vier speelrondes op zijn naam en won in totaal 24 wedstrijden. Daardoor begint hij de play-offs tegen Jonny Clayton, die zich als vierde voor de halve finales plaatste.

De Premier League-play-offs in The O2 Arena in Londen beginnen donderdag om 19.10 uur (Nederlandse tijd). Het is voor het eerst sinds 2019 dat het beroemde stadion weer gastheer van de play-offs is. Voor de winnaar ligt een cheque van 275.000 pond (ruim 317.000 euro) klaar.