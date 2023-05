Van Gerwen kent met snelle exit slechte aanloop naar Premier League-ontknoping

Michael van Gerwen is zaterdag al in de eerste ronde uitgeschakeld bij de Players Championship in de Engelse stad Leicester. Vijf dagen voor de start van het finaletoernooi in de Premier League verloor de Nederlander van de Kroaat Boris Krcmar.

Van Gerwen werd direct gebroken door Krcmar, maar herstelde de orde en kwam vervolgens op een 4-2-voorsprong. Toch ging het nog mis voor 'Mighty Mike'. Hij verloor de drie daaropvolgende legs en kon naar huis.

Zo beleeft Van Gerwen een slechte generale richting het finaletoernooi van de Premier League, dat donderdag van start gaat. De Nederlander neemt het in de halve finales op tegen regerend wereldkampioen Michael Smith.

Van Gerwen beleeft sowieso een moeizame periode. De drievoudig wereldkampioen gaf donderdag in de Premier League op vanwege een schouderblessure. "Het is iets kleins, maar ik heb er wel last van met spelen. Dus deze beslissing was vooral uit voorzorg. Volgende week ben ik er zeker bij, al moet ik op krukken komen", zei hij.