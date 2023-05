Van Gerwen gaat ondanks blessure naar play-offs: 'Al moet ik op krukken komen'

Michael van Gerwen maakt zich geen enkele zorgen over zijn deelname aan de play-offs van volgende week in de Premier League. De Nederlander trok zich donderdag met schouderklachten terug voor zijn tweede partij in de laatste reguliere speelronde in het Schotse Aberdeen.

"Ik heb iets van een spiertje in mijn schouder verrekt en daar heb ik last van tijdens het gooien", vertelde Van Gerwen in gesprek met Viaplay. "Ik weet dat het iets kleins is, maar het heeft wel invloed op mijn spel. Ik wil op volle sterkte zijn en dat ben ik niet."

De 34-jarige Brabander begon zijn avond in Aberdeen nog goed door de Engelsman Chris Dobey met 6-3 te verslaan. Ergens in die partij kreeg Van Gerwen last van zijn schouder. 'Mighty Mike' besloot daarop om niet in actie te komen tegen de Belg Dimitri Van den Bergh.

"Ik zou niet weten wanneer ik precies last kreeg. Ik had een zware arm en dat begon me te irriteren", zei Van Gerwen, die zijn schouder alleen nog kort heeft laten nakijken. "Op dit tijdstip is er niet een heel bataljon aan dokters beschikbaar. Maar als het niet goed voelt, moet je niet verder spelen."

De blessure van Van Gerwen komt op een slecht moment, want volgende week staan in de O2 Arena in Londen de play-offs op het programma. Op die avond komen alleen de beste vier spelers van de Premier League in actie, in de strijd om de eindzege.