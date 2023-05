Van Gerwen buigt voor Smith in duel om de eer bij Premier League of Darts

Michael van Gerwen is donderdag direct uitgeschakeld bij de Premier League of Darts-speelronde in Sheffield. De Brabander verloor met 6-4 van wereldkampioen Michael Smith, maar was al geplaatst voor de play-offs.

De partij ging tot 2-2 gelijk op, waarna Van Gerwen zijn leg inleverde. Die achterstand kwam de drievoudig wereldkampioen niet meer te boven. Michael Smith deed zijn bijnaam 'Bully Boy' eer aan door de wedstrijd via bull's eye uit te gooien.

De 34-jarige Van Gerwen noteerde een fatsoenlijk gemiddelde van 95,80 per drie pijlen. Zijn Engelse tegenstander, die begin dit jaar zijn eerste wereldtitel veroverde, zat daar met 94,13 iets onder. Het was met name het finishpercentage (42 om 21) waarin Smith duidelijk beter was.

Veel meer dan eer en revanche - Van Gerwen verloor de WK-finale van Smith - stond er niet op het spel in de Utilita Arena. Beide spelers waren vooraf al geplaatst voor de play-offs, die over twee weken in Londen worden gespeeld. De beste vier van de acht darters in dit Premier League-seizoen gaan daar strijden om de eindzege.