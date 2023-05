Van Gerwen knokt zich langs Humphries en pakt in België tweede titel van dit jaar

Michael van Gerwen heeft zondag het Belgisch Open in Wieze op zijn naam geschreven. De Brabander was in de finale van het toernooi uit de European Tour met 8-6 te sterk voor Luke Humphries.

De strijd ging lang gelijk op in de finale, totdat Van Gerwen bij een stand van 5-5 een break voorsprong nam. De drievoudig wereldkampioen liet in de dertiende leg nog een matchdart onbenut, maar sloeg een leg later wel toe met dubbel zestien.

De 34-jarige Van Gerwen liet een gemiddelde van 99,69 per drie pijlen en een dubbelpercentage van 61,54 noteren. Humphries stelde daar een moyenne van 101,03 en een dubbelpercentage van 64 tegenover.

Eerder op de dag rekende Van Gerwen gedecideerd af met Gary Anderson (6-1) en versloeg hij Martin Schindler (6-5). Zaterdag won de nummer drie van de wereld in zijn openingspartij al van José de Sousa (6-5).

Van Gerwen veroverde eerder dit jaar alleen bij Players Championship 7 de titel. Ook was 'Mighty Mike' dit seizoen driemaal de sterkste op een Premier League-avond.