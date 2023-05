Van Gerwen naar achtste finales in België, Van Duijvenbode klopt Van Barneveld

Michael van Gerwen heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales van de Belgian Darts Open. De Nederlander won in een spannende partij van José de Sousa: 6-5. Dirk van Duijvenbode was Raymond van Barneveld de baas.

Van Gerwen knokte zich in de Oktoberhallen in Wieze knap terug van een 2-4-achterstand. 'Mighty Mike' won drie legs op rij, zag de Portugees nog op 5-5 komen, maar sloeg vervolgens in de beslissende leg weer toe. Het gemiddelde van de drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen was met ruim 100 punten indrukwekkend te noemen.