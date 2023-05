Van der Voort stopt mogelijk met darten: 'Heb er niet zoveel plezier meer in'

Vincent van der Voort stopt mogelijk met darten. De Nederlandse nummer 33 van de wereld laat donderdag weten dat hij met motivatieproblemen kampt.

"Op dit moment heb ik er niet zoveel plezier meer in", zegt Van der Voort bij Viaplay. "Maar als ik nu al meteen zou zeggen dat ik ga stoppen, dan kan ik daar spijt van krijgen. Misschien zeg ik over een paar maanden dat ik het toch weer ga proberen."

Van der Voort werd in 2007 prof bij de PDC en behaalde in 2011 en 2015 de kwartfinales van het WK darts. De 47-jarige Purmerender pakte vijf PDC ProTour-titels. Hij heeft al jaren last van een zwakke rug.

Vier maanden geleden strandde Van der Voort in de vierde ronde van het WK darts. 'The Dutch Destroyer' verloor in Londen met 4-3 van Luke Humphries, de nummer zes van de Order of Merit. Zijn laatste optreden dateert van 16 april, toen hij bij Players Championship 10 in de tweede ronde onderuitging tegen de Belg Gabriel Clemens (6-2).