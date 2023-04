Van Duijvenbode dag na knullig opgelopen blessure uitgeschakeld in Leeuwarden

Dirk van Duijvenbode is zondag uitgeschakeld in de achtste finales van het Dutch Darts Championship in Leeuwarden. Het gebeurde een dag nadat hij op wonderlijke wijze een blessure had opgelopen.

Van Duijvenbode ging zaterdag voor zijn partij tegen de Ier Dylan Slevin zoals wel vaker uit zijn dak tijdens zijn opkomst. Bij een enthousiaste sprong om het publiek op te zwepen blesseerde hij zijn knie en viel hij op de grond.

'Aubergenius' had zichtbaar pijn, maar slaagde er wel in van Slevin te winnen (6-5) en zich voor de achtste finales te plaatsen. Daarin was Stephen Bunting zondag met 6-4 te sterk. Van Duijvenbode droeg tijdens die partij een brace om zijn knie.

Het is nog onduidelijk wat hem precies mankeert. "Ik heb gisteren alleen maar lopen kotsen van de pijn", zei Van Duijvenbode na zijn nederlaag tegen het AD. "Ik kan er nog weinig over zeggen, maar ik ben bang voor m'n meniscus of m'n achterste kruisband."

Eerder op de dag plaatste Michael van Gerwen zich wél voor de kwartfinales. Hij klopte voor eigen publiek de Duitser Martin Schindler met 6-2. Van Gerwen benutte zes van zijn acht dubbels en gooide 170 uit. Het was voor de drievoudig wereldkampioen een lichtpuntje in een teleurstellende week.