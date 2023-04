Van Gerwen kent dramatische week en is opnieuw direct klaar in Premier League

Michael van Gerwen is donderdag meteen uitgeschakeld in de Premier League-speelronde in Leeds. De Nederlander verloor met 3-6 van Peter Wright en besloot zo een uiterst teleurstellende week in stijl.

Van Gerwen begon nog prima aan zijn partij tegen Wright. Tot 2-2 ging het gelijk op, waarna de 34-jarige Brabander zijn leg inleverde. Hij brak de Schot nog terug tot 3-3, maar wist daarna geen leg meer te pakken.

De gemiddeldes ontliepen elkaar niet eens zoveel. Van Gerwen noteerde een fatsoenlijke 94,64 punten per drie pijlen, tegenover 97,45 voor Wright. Het waren vooral de dubbels die het verschil maakten. De Nederlander gooide ruim 21 procent raak en zijn tegenstander 40 procent.

Van Gerwen beleeft een zeer teleurstellende week. Zondag verloor hij met liefst 7-0 van Josh Rock in de halve finales van het Austrian Darts Open. Vorige week donderdag was zijn Premier League-optreden in het Rotterdamse Ahoy ook al na één partij klaar. De Brabander moest toen buigen voor Nathan Aspinall en raakte zijn leidende positie kwijt aan Gerwyn Price.

De Welshman kan donderdagavond verder uitlopen. Hij neemt het in de kwartfinales op tegen zijn landgenoot Jonny Clayton. Wright is dus al geplaatst voor de halve eindstrijd, waarin hij gaat spelen tegen regerend wereldkampioen Michael Smith.