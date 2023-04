Titelverdediger Van Gerwen loopt finale in Graz mis na oorwassing tegen Rock

Michael van Gerwen is er zondag niet in geslaagd om de finale van het Austrian Darts Open te bereiken. De titelverdediger verloor in Graz in de halve eindstrijd met liefst 7-0 van Josh Rock.

De 33-jarige Van Gerwen liep de hele wedstrijd achter de feiten aan. Hij miste in totaal acht pijlen op een dubbel en won daardoor geen enkele leg. Van Gerwen noteerde een matig gemiddelde van 87,11 per drie pijlen. Rock zette daar een moyenne van 95,65 tegenover.

Door zijn nederlaag blijft het dit jaar vooralsnog bij één toernooizege voor van Van Gerwen. De Brabander won in 2023 alleen in het Duitse Hildesheim Players Championship 7.

In de finale neemt Rock het later op zondagavond op tegen Jonny Clayton, de nummer dertien van de wereld. De Welshman was met 7-6 te sterk voor Daryl Gurney in de halve eindstrijd.