Van den Bergh droomt van 'Belgisch Ahoy': 'Het was een magische avond'

Dimitri Van den Bergh heeft ondanks zijn uitschakeling in de halve finales van de Premier League-speelronde in Rotterdam met volle teugen genoten van de ambiance in Ahoy. De 28-jarige Belg, die in de halve finale verloor van de uiteindelijke winnaar Nathan Aspinall, droomt ervan om in de toekomst in een volgepakt stadion in eigen land te spelen.

"Dit was echt fantastisch, niet normaal." Wie niet beter zou weten, zou denken dat Van den Bergh donderdagavond de Premier League-ronde had gewonnen. Alleen de winnaar van de speelavond wordt door dartsbond PDC verplicht om de media te woord te staan. Van den Bergh daarentegen had zo genoten van het Nederlandse publiek dat hij op eigen houtje naar de persruimte was gekomen, plaatsnam achter de tafel en zelf een extra persconferentie inlaste.

De liefde tussen Van den Bergh en Rotterdam ontstond zo'n vijf jaar geleden toen de Belg als gastspeler aan de Premier League-ronde in Ahoy mee mocht doen. "Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten, maar dat ik toen werd toegezongen was een jongensdroom die uitkwam", vertelde hij.

En dus trok Van den Bergh donderdag met vlinders in zijn buik naar Rotterdam, hopende dat hij die avond kon herbeleven. En de Belg kwam aardig in de buurt, zeker nadat hij zijn eerste wedstrijd overtuigend won van Peter Wright. "Het was magisch. Ik keek de zaal in en zag allemaal oranje geklede mensen naar me roepen: kom op, Dimitri! En dat terwijl ik gewoon een Belg ben."

'Sommige spelers raken geïrriteerd omdat ik altijd lach'

Van den Bergh had de Nederlandse fans graag nog iets extra's willen geven na de uitschakeling van Van Gerwen - de Nederlander verloor al in de eerste ronde van Aspinall - maar zover kwam het niet. 'The Asp' bleek ook voor Van den Bergh een maatje te groot.

Toch smaakte de Premier League-ronde in Rotterdam voor Van den Bergh naar meer. "Ik weet zeker dat we zoiets in België ook mogelijk kunnen maken. In het Sportpaleis in Antwerpen bijvoorbeeld. En dan zullen de Belgen ook voor de Nederlands gaan juichen, mocht ik of een andere Belgische speler eerder worden uitgeschakeld."

Dat Van den Bergh zo opzichtig aan het genieten is van wat hij doet, wekte eerder al regelmatig ergernis op bij zijn tegenstander. De voormalig jeugdwereldkampioen komt dansend en met een grote grijns het podium op en houdt die lach vaak de hele avond vast. "Sommige spelers raken geïrriteerd omdat ik altijd lach en blij ben. Maar genieten is het beste wat ik kan doen", vertelde Van den Bergh.